Ecocataratas reforça a higiene e sanitização devido ao Covid-19

A concessionária Ecocataratas, mantém em sua rotina de limpeza a desinfecção de todas as suas bases de trabalho e neste período de pandemia os trabalhos foram reforçados. O procedimento se baseia na diluição e aplicação do quaternário de amônia, que é indicado para higienização de ambientes no combate ao coronavírus, ele é aplicado através de um equipamento que emite uma névoa de micropartículas do produto e com isso, uma película é criada e as bactérias nocivas presentes nas edificações e superfícies são eliminadas.

O objetivo deste trabalho é dar mais segurança aos motoristas que trafegam pela BR-277 e utilizam diariamente as nossas bases, além de atuar de forma preventiva em relação a saúde e segurança dos colaboradores que atuam nos atendimentos na rodovia.

Serão higienizadas a partir desta terça-feira (26), as seis bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), os postos de pesagem localizados em Cascavel e Santa Terezinha de Itaipu, as cinco praças de pedágios (cabines e administrativo), a base operacional, a sede administrativa da concessionária, e os postos de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) existentes no trecho de concessão, além das delegacias da PRF localizadas em Cascavel e Foz do Iguaçu.

“A limpeza e higienização das nossas bases, foram planejadas e serão executadas com respeito aos protocolos sanitários e total segurança, tanto para os profissionais envolvidos na aplicação dos produtos, quanto para os nossos colaboradores e usuários, e ainda, mantendo-se a disponibilidade das instalações e continuidade de nossas atividades e atendimento”, explica Marcelo Belão, gerente de Atendimento ao Usuário da Ecocataratas.