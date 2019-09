É primavera… Atchim! Atchim!

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mais de 40% dos brasileiros revelam sintomas de doenças respiratórias. Além das mudanças repentinas na temperatura que estimulam a evolução de alergias, é durante a primavera que surgem as reações alérgicas ao pólen, causadoras de grandes problemas respiratórios.

As plantas e as ervas têm o poder de ajudar na prevenção e no combate a essas doenças sazonais, de acordo com o livro Fitoenergética, publicado pela Luz da Serra Editora e reconhecido pelo Ministério da Saúde.

A obra é do especialista há 20 anos nessa terapia complementar, Bruno Gimenes, e revela um sério e aprofundado estudo sobre as propriedades energéticas das plantas e os efeitos sobre os seres humanos.

Fitoenergética tem conteúdo prático, que reúne a verdadeira origem das doenças mais comuns da humanidade e apresenta a energia das plantas como uma opção poderosa de cura.

O uso das plantas aliado ao combate de alergias respiratórias e a outras doenças será explorado na próxima palestra online gratuita oferecido por Bruno no canal Luz da Serra, no YouTube. O evento começa neste dia 23 de setembro e segue até o dia 26, sempre às 20h.

Inscreva-se em https://fitoenergetica.com.br/fe-lt e participe do “Curso Alquimista das Ervas”. Além de Bruno, a autora best-seller e cofundadora da Luz da Serra Editora, Patrícia Cândido, participará do evento.

Para acessar um bônus do livro, acesse o site http://luzdaserra.net/bonus-fitoenergetica.