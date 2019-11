Dupla de Foz fica em terceiro nas 500 Milhas de Londrina

As 500 Milhas de Londrina, disputadas sábado no Autódromo Internacional Ayrton Senna, tiveram domínio gaúcho com a vitória quase de ponta a ponta dos irmãos Gustavo e Rafael Simon, mas também foi destaque a dupla de Foz do Iguaçu formada pelos pilotos Eduardo Pimenta de Souza e Miguel Galli.

Competindo com Protótipo Spyder, Pimenta e Galli largaram em oitavo e conquistaram o terceiro lugar. Também se classificaram em segundo lugar nos Grupos I e III. Eles consideraram o terceiro lugar um grande resultado, principalmente porque tiveram um pneu furado e andaram com pneus mais duros. “Foi uma corrida complicada, mas valeu a pena. Temos que comemorar esse terceiro lugar e o segundo lugar nos Grupos I e III”, diz Miguel Galli, enquanto Eduardo Pimenta salienta que, se não fosse o pneu furado, daria para conquistar o segundo lugar na classificação geral.