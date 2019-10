DUELO PARANAENSE | Depois do Coxa, Gralha desafia Fantasma

De bem com a vida ao deixar vitorioso o Paratiba do fim de semana, o Paraná Clube enfrenta um novo desafio paranaense pela Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (8), quando enfrenta o Operário às 19h15, em Ponta Grossa, pela 27ª rodada. Será o segundo jogo seguido em casa para o Fantasma, que vem de derrota para o Brasil de Pelotas, por 2 a 1. Já a Gralha vem de vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba. O duelo no Germano Krüger é um confronto direto em busca de vaga no G4. O Paraná é o 7º com 38 pontos e o Operário o 9º com 36. O Botafogo-SP fecha o G4 com 39 pontos.