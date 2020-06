Duas pessoas morrem em grave acidente na PR 495 próxima a medianeira

Duas pessoas morreram em um grave acidente registrado na noite desta quarta-feira (17), na rodovia PR-495, em Medianeira.

A colisão ocorreu por volta das 19h45, na saída de Medianeira para Serranópolis do Iguaçu, em frente ao Aruba, na qual envolveram-se um carro e um caminhão , ambos com placas de Medianeira.

De acordo com relato de populares, o carro seguia sentido Serranópolis à Medianeira, e teria tentado uma ultrapassagem à um terceiro veículo e acabou atingindo o caminhão que seguia no sentido contrário.

Dois jovens que estavam no veículo Corsa entraram em óbito no local e ficaram presos às ferragens. Com o impacto da colisão o caminhão saiu da pista, arrastando o veículo.

Três pessoas que estavam no caminhão foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e foram encaminhadas à UPA, com ferimentos leves.

Até a publicação desta reportagem, as vítimas ainda não haviam sido oficialmente identificadas.

A Polícia Militar se deslocou ao local para prestar apoio à ocorrência e sinalizar a via até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual. A Polícia Civil, Criminalística e IML foram acionados para perícia no local e remoção dos corpos e identificação das vítimas.

Fonte: Portal Palotina