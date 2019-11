Duas cascavelenses competem no Mundial de Futsal de Surdos

Cascavel – Atletas cascavelenses que em comum têm o talento com a bola no pé e a facilidade para driblar qualquer dificuldade, Laelen Brizola e Vaneza Wons embarcaram esta semana para a Suíça, onde defenderão a seleção brasileira no Mundial de Futsal de Surdos 2019, que será realizado deste (9) até o próximo sábado (19) na cidade de Winterthur, na Suíça.

As duas são “cartas marcadas” no futebol feminino de Cascavel e toda a região, disputando competições também regulares de futebol e futebol suíço. Há dois anos, elas fizeram parte da equipe de futebol do Brasil que conquistou o inédito terceiro lugar nos Jogos Surdolímpicos de Verão, na 23ª edição da competição, realizada na Turquia, em 2017. Antes, as duas haviam sido vice-campeãs no Mundial de Futsal 2015, realizado na Tailândia.

A ala Laelen é genuinamente cascavelense, enquanto a goleira Vaneza é catariense, mas reside na “Capital do Oeste” paranaense desde pequena. Além delas, a seleção brasileira de futsal contará com outras três atletas paranaenses no Mundial na Suíça, a são-joseense Vanderléia Gonçalves e as curitibanas Aline Kaiser e Josiane Poleski.

Este será a terceira participação da seleção brasileira feminina na história do Mundial de Futsal de Surdos. Na primeira, em 2011, a equipe terminou em último lugar, e já contou com as paranaenses Josiane e Vanderléia. Na outra, em 2015, foi vice-campeã. Desde a primeira participação, a única mudança foi nos resultados, pois a luta das atletas por apoio segue a mesma. Assim como foi há oito anos, as convocadas recorreram a “vaquinhas” on-line e patrocínio de familiares e amigos para competir.