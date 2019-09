Dose Certa: Operação gera R$ 14 milhões em multas e cancela licenças

Cascavel – A Receita Estadual aplicou R$ 14 milhões em multas a 60 empresas do ramo de bebidas em função de divergências entre o estoque de mercadorias encontrado nos estabelecimentos e a falta de documentação fiscal regulamentar. A ação aconteceu em diversas regiões do Estado.

O balanço apresentado nesta quarta-feira (4) é resultado da operação denominada Dose Certa, realizada em todo o Paraná nos dias 30 e 31 de julho – mais de 100 empresas foram visitadas por 120 auditores fiscais. Em algumas, as verificações fiscais ainda estão em curso, o que significa que novos autos de infração podem ser lavrados.

“O objetivo da operação foi coibir a sonegação no setor de bebidas em geral, mas as bebidas alcoólicas foram as que apresentaram mais problemas em virtude de terem uma carga tributária maior”, explicou o inspetor-geral de Fiscalização da Receita, Linor Nespolo.

A operação resultou também no cancelamento da licença de cinco estabelecimentos em função de irregularidades em sua constituição. Eles são das regionais de Ponta Grossa, Cascavel, Jacarezinho, Umuarama e Guarapuava. “As operações da Receita Estadual pretendem evitar prejuízos à sociedade paranaense e à manutenção dos serviços públicos”, destaca Nespolo.

Ele adianta que estão em curso monitoramentos tanto no setor de bebidas como em outros e nova operações serão desencadeadas.