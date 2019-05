Donativos arrecadados no 1º Too Pescando beneficiam mais de 60 famílias

Nesta terça-feira (21) foram doadas mais de duas toneladas de alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza para a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Toledo, e para a Cooperativa de Catadores. A entrega foi realizada na Central de Triagem e Coleta Seletiva beneficiando mais de 60 famílias. Os produtos foram arrecadados durante o 1º Too Pescando, realizado no Parque do Povo Luiz Cláudio Hoffmann no último sábado, por uma parceria entre a Prefeitura de Toledo e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

“Agradecemos à população que ajudou doando os mais de dois mil Kg de produtos que estão beneficiando quem realmente precisa”, destaca a presidente da Cooperativa dos Catadores, Serli dos Santos de Almeida. Ela explica que os donativos ajudaram sobretudo aqueles que estão impossibilitados de trabalhar por problemas de saúde.

Estiveram envolvidos na ação as Secretarias de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento, Comunicação, Desenvolvimento Econômico, e Segurança e Trânsito. Bem como a Associação Paranaense dos Engenheiros de Pesca e o Centro Acadêmico do curso de Engenharia de Pesca da Unioeste, responsável pela coordenação geral do evento.

Aproximadamente 30 alunos trabalharam na ação, e o vice-presidente do Centro Acadêmico, Mateus Mergen explica que os objetivos foram ampliar a divulgação do curso para a sociedade, proporcionar um momento de recreação para a população, além de ajudar o próximo. “Desde o início estávamos certos de que a doação dos produtos arrecadados seria revertida para as entidades dos catadores, visto que tiveram grande perda com o incêndio na Central de Triagem no início do ano”.

“Por se tratar de um evento de cunho educativo e ambiental, foi decidido fazer a doação para as entidades que estivessem ligadas com a preservação ambiental, por isso escolhemos tanto a Cooperativa quanto a Associação de Catadores”, explicou a Bióloga da Secretaria do Des. Ambiental, Lilian Cardoso.

O 1º Too Pescando reuniu mais de 2 mil pessoas, e premiou quem conseguiu fisgar o peixe de maior comprimento, nas categorias Feminino, Masculino, e Kids (até 12 anos de idade). A última edição de pesca para a população de Toledo foi no ano de 2011 no Parque Ecológico Diva Paim Barth (Lago Municipal).

Trabalho em equipe

A Cooperativa dos Catadores foi fundada no ano de 2015 e atua junto com a Associação, que foi criada alguns anos antes. “Nós catadores temos consciência que além de gerar o sustento para nossas famílias, nosso trabalho também deixa a cidade mais limpa”, ressalta Serli.

Ela ainda faz um apelo à população para que evite descartar lixo orgânico junto com os recicláveis. “O lixo quando vem sujo para a triagem acaba prejudicando a separação, por isso se as pessoas cuidarem com a qualidade no descarte dos recicláveis vão estar ajudando na nossa renda”.