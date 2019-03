Dona de casa de 68 anos ingressa no ensino superior

Após o nascimento de sua segunda filha, na década de 1970, Ronilda Nicknich parou os estudos para se dedicar à família. Hoje, aos 68 anos, com as três filhas já formadas, a catarinense conseguiu realizar o sonho de concluir o Ensino Médio e ingressar na graduação. Ela conta com o apoio de toda a família, em especial de Mônica, que já é doutora em Direito e decidiu fazer mais um curso para acompanhar a mãe.

As duas ingressaram juntas no curso a distância de Teologia Interconfessional, no Centro Universitário Internacional Uninter, em outubro de 2018. Desde então, são companheiras de estudos, conversam sobre as disciplinas, trocam mensagens por WhatsApp quando têm dúvidas e vão juntas ao polo de apoio presencial da Uninter em Florianópolis para fazer provas e apresentar trabalhos. “Eu achei que seria mais interessante fazer o curso junto. Minha mãe sempre leu muito, é uma grande oportunidade tê-la como colega de turma”, diz Mônica.

A filha elogia o zelo e o capricho da mãe com os estudos: “Mesmo doente e com as tarefas domésticas, ela está sempre com disposição para colocar as leituras e os trabalhos do curso em dia. Estudar reacendeu a chama da vida da minha mãe”.

Ronilda tem hipotireoidismo e hipertensão, o que dificulta seu ingresso em um curso presencial. A possibilidade de fazer a própria agenda de estudos no EAD foi um atrativo.

Aos domingos, após a escola dominical na Igreja Presbiteriana, toda a família se reúne na casa de Ronilda: “Nós fazemos um paralelo do que vimos no culto com o que estamos estudando. Meu pai gosta de história e sempre acaba se envolvendo. Agora é a hora de a gente retribuir todo o carinho e cuidado que nossa mãe teve conosco”, diz.

Terceira idade no ensino superior

O ensino à distância está oportunizando que a terceira idade ingresse no ensino superior. A possibilidade de estudar em casa e continuar se dedicando à família, além de evitar o stress dos deslocamentos diários, são os maiores motivadores. Na Uninter, são 500 alunos com 70 anos ou mais espalhados nos mais de mil polos de apoio presencial em todo o País.