Domingo tem mais uma edição do Rolimã Fest em Cascavel

Neste domingo (15), das 08h às 18h, será realizada mais uma edição do “Rolimã Fest”, na Rua Presidente Kennedy, na baixada do Ecopark Oeste (Santa Cruz) em Cascavel. A competição deve reunir cerca de 50 pessoas e prestará uma homenagem ao saudoso Alsir Pelissaro, ex-presidente da Cettrans. De acordo com os organizadores, para participar basta apenas ter um carrinho de rolimã, equipamentos de segurança e pagar uma taxa de inscrição de R$ 25,00 que será convertida em premiação.

A expectativa é de um público de 800 pessoas. “Estamos na sétima edição deste evento e contamos com o apoio da Secesp (Secretaria Municipal de Cultura e Esportes). As pessoas só precisam ir e se divertir. Começamos a fazer esta brincadeira no bairro Morumbi, mas os moradores das outras regiões da cidade nos cobraram e agora estamos descentralizando o Rolimã Fest para a Região Oeste da cidade. Futuramente faremos a competição em outros bairros também”, explicou Valdir Brizola, idealizador e coordenador do evento.