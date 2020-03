Dois pacientes com suspeita de coronavírus em Cascavel estão em isolamento domiciliar

A Secretaria de Saúde de Cascavel emitiu na tarde desta quinta-feira (5) um novo boletim informativo no qual confirma o segundo caso suspeito do novo coronavírus (Covid-19) no município e afirma que os dois pacientes estão em isolamento domiciliar aguardando a confirmação do exame pelo Lacen (Laboratório Central do Paraná), vinculado à Secretaria de Saúde do Estado.

O primeiro caso suspeito de covid-19 no município de Cascavel, continua em isolamento domiciliar, em bom estado de saúde, e aguardando o resultado do exame enviado ao Lacen conforme o último boletim oficial da SESA em 04/04/2020.

Nesta quarta-feira (4), o município identificou o 2º caso suspeito de Covid-19. Trata-se de um paciente do sexo masculino, 17 anos, que esteve no Japão e na Inglaterra. No retorno ao Brasil, apresentou febre, dor de garganta e náuseas, preenchendo assim os critérios para casos suspeitos.

O mesmo foi atendido pelos profissionais de saúde da Sesau (Secretaria Municipal da Saúde de Cascavel) em uma das UPAs, e foi orientado quanto a necessidade de isolamento domiciliar e as demais medidas preventivas. Já foi realizada a coleta da secreção naso e orofaríngea que é enviada ao Lacen para a realização do exame. A equipe da Vigilância Epidemiológica seguirá o monitoramento conforme as diretrizes técnicas.

Conforme o boletim informativo da Secretaria de Saúde, são casos suspeitos os pacientes que apresentarem febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse ou dificuldade de respirar) e ainda, contato com caso suspeito ou com histórico de viagem internacional nos últimos 14 dias aos seguintes países: ALEMANHA, AUSTRÁLIA, CAMBOJA, CANADÁ, CHINA, CORÉIA DO NORTE, CORÉIA DO SUL, CROÁCIA, DINAMARCA, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS, ESPANHA, ESTADOS UNIDOS, FINLÂNDIA, FILIPINAS, FRANÇA, GRÉCIA, HOLANDA, INDONÉSIA, IRÃ, ITÁLIA, JAPÃO, MALÁSIA, NORUEGA, REINO UNIDO, SAN MARINO, SINGAPURA, SUIÇA, TAILÂNDIA E VITNÃ. (Atualizado em

04/03/2020)

Os pacientes que sentirem os sintomas e com histórico recente de viagem a estes países, não devem, preferencialmente, acessar os serviços de saúde, e sim, realizar contato telefônico com a Secretaria de Saúde, a Vigilância Epidemiológica ou um dos serviços da rede de saúde.