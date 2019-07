Dois dias depois, jato da Azul chega a Cascavel

Dois dias após o início das operações do Jato Embraer 195 da Azul Linhas Aéreas, que, de acordo com a própria companhia, é capaz de “suportar” condições meteorológicas mais adversas que o modelo anterior, a aeronave que vinha de Campinas (SP) não conseguiu pousar em Cascavel. O voo que iria de Cascavel a Campinas foi cancelado.

O desvio para Foz do Iguaçu ocorreu devido à neblina registrada na cidade, que, conforme a Cettrans, não oferecia as condições mínimas de segurança para o pouso. Já o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu conta com aparelhos que permitem pouso com segurança mesmo com visibilidade zero.

O que diz a companhia

Em nota, a Azul Linhas Aéreas confirmou o desvio e o cancelamento do voo e informou que os clientes impactados pelas alterações receberam toda assistência necessária, de acordo com a Resolução 400 da Anac, e que os reacomodou por via terrestre.

A Azul “lamentou os aborrecimentos causados” e reafirmou que medidas como essa são necessárias para conferir a segurança das operações e que, independente do modelo de aeronave, há condições meteorológicas adversas que impedem qualquer operação aérea segura em determinados aeroportos do País.