Doçura da Páscoa já chegou à Uopeccan

A Páscoa chegou ontem repleta de alegria e com muita doçura com o coelhinho cheio de ovos para os pequenos. Durante a festa, as crianças puderam brincar na cama elástica, piscina de bolinha e jogar futebol.

A comemoração este ano foi no espaço Tamara Festas e contou com a colaboração da comunidade com doações de salgados, bolo e as cestinhas de Páscoa, que foram elaboradas pelas legionárias da LFCC com muito amor.

O principal objetivo da ação é fazer com que os pequenos tenham um momento de descontração durante o período em que estão em tratamento e para que tenham contato com outras crianças que já passaram pela oncopediatria.

Nicholas tem sete anos. Ele brincou com outras crianças e aproveitou todos os momentos com um sorriso no rosto: “Gostei muito, foi muito divertido”.

Josiane Medeiros, mãe do Nicholas, conta que vieram de Balneário Camboriú morar em Cascavel para que ele filho fizesse o tratamento do câncer. “Ações como essa ajudam com a imunidade dele e fazem com que as crianças tenham contato umas com as outras. Essas coisas fazem o diferencial durante o tratamento”, conta.

No dia 17 de abril haverá a festa de Páscoa na Casa de Apoio para crianças e adultos internados.