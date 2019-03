Diversos cursos garantem aperfeiçoamento profissional

Profissionais diplomados em Engenharia, Arquitetura e áreas afins têm opções para continuar se aperfeiçoando. No âmbito da pós-graduação, tem cursos têm se destacado na Unidade de Cascavel, da Universidade Paranaense – Unipar.

As inscrições estão abertas para as especializações em Estruturas de Concreto e Fundações, em Gerenciamento de Obras, Serviços e Práticas Construtivas, e em Arquitetura de Pequeno Porte.

Uma das opções, a pós-graduação em Estruturas de Concreto e Fundações visa capacitar os profissionais para atuar no campo de projeto de estruturas de concreto e fundações para edificações, aplicando as técnicas de concepção de projeto estrutural, dimensionamento, verificação e detalhamento com base nas normas técnicas vigentes. As aulas abordam sobre concreto armado, concretos especiais, estruturas pré-fabricadas de concreto, fundações, patologias e muito mais.

DESCONTOS Para 2019, a Universidade oferece o Programa de Fidelização e Incentivo à Formação Continuada, garantindo descontos especiais: 20% para egressos da Unipar do ano de 2018, 15% para egressos de anos anteriores e 10% para profissionais formados por outras instituições.

INSCRIÇÕES Prazo vai até o dia 23 de março. As aulas acontecerão em regime quinzenal, às sextas-feiras, das 19h às 23h, e aos sábados, das 7h30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.unipar.br ou pelo telefone (45) 3321-1300.