Direito: Egressa é aprovada em concurso dos Tribunais de Justiça do Ceará e de São Paulo

Sonho realizado: em Fortaleza, Renata Esser de Souza é empossada como juíza do Tribunal de Justiça do Estado

Compromisso com o curso e a futura carreira, dedicação e envolvimento para fazer valer a pena a escolha feita pela profissão, aproveitando todas as oportunidades ofertadas. Esses foram os pensamentos levados por Renata Esser de Souza durante os cinco anos que passou nas salas de aula do curso de Direito da Unipar de Toledo. E o resultado de tanto esforço foi a aprovação em concursos públicos. A ex-aluna, que também foi professora do curso da Unipar, foi aprovada no concurso dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e Ceará.

A solenidade de posse ocorreu no mês passado em Fortaleza (CE), onde a nova magistrada está fazendo curso de formação. “Mesmo tendo sido nomeada para a comarca de Jijoca, em Jericoacoara (CE), resolvi exercer minha profissão no Tribunal de São Paulo, onde, no dia 7 de abril, serei nomeada juíza substituta da circunscrição judiciária da cidade de Presidente Prudente. Tomei essa decisão para ficar mais perto da minha família, que reside em Assis Chateaubriand, no Paraná”, afirma a ex-aluna, que foi a laureada da sua turma com a melhor média.

Para chegar até aqui, a trajetória da juíza não foi fácil. Segundo ela, no concurso de São Paulo, mais de 23 mil candidatos se inscreveram e apenas 86 foram aprovados.

Qualidade do curso da Unipar

A ex-aluna Renata Esser de Souza faz questão de atribuir à Unipar grande parte do seu sucesso profissional: “Desde que me formei, sempre recomendei o curso da Unipar a todos que manifestam a vontade de fazer graduação em Direito. A excelência no ensino e a qualidade/preparo do corpo docente são fatores diferenciais. Foi na instituição que construí a base que me proporcionou a realização do sonho de ingressar na carreira da magistratura. Garanto que o curso é da melhor qualidade, tem professores excelentes e comprometidos com o ensino, formando grandes profissionais”.