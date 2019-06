Direcione as energias do Feng Shui para melhorar a vida financeira

Para trabalhar a prosperidade financeira na vida, é possível utilizar os cinco movimentos do QI, conhecidos como “Cinco Elementos”. Essa abordagem é feita pela análise dos cinco elementos trabalhados no Feng Shui Chinês.

Toda vez que direcionamos o Feng Shui Chinês para a conquista de algum objetivo pessoal, seja material ou espiritual, é interessante trabalhar esses dois universos para que atuem em conjunto. A análise a seguir também envolve a percepção espiritual, que abre novas possibilidades e novas maneiras de construir pontes entre os mundos material e espiritual, que complementam nossa vida.

Os sábios chineses mencionam que toda a criação do mundo tem a participação desses Cinco Elementos ou Cinco Movimentos do Qi — energia vital que circunda todo o universo. Esses elementos trazem em si uma qualidade de energia chamada Yang e outra Yin, que são atributos energéticos. A energia Yang significa expansividade e criação, a Yin define uma energia introspectiva e de manutenção. Ou seja, a Yang cria e a Yin mantém.

Veja como utilizar essa energia de equilíbrio na sua casa:

Energia da Madeira – Expansão e criatividade: para exercitar a lembrança dessa ação e aproveitar a energia da Madeira é sempre muito útil ter por perto plantas e vasos com flores em nossa casa ou ambiente de trabalho.

Energia do Fogo – Clareza e transparência nos seus empreendimentos: para aproveitar a energia do Fogo é favorável alcançar o olhar no nosso espaço do cotidiano e buscar algo relacionado ao calor do fogo. Pode ser um objeto de decoração com formato de pirâmide ou as velas decorativas que enfeitam o ambiente.

Energia da Terra – Conservação e manutenção do dinheiro: para exercitar esse elemento, cristais e vasos de cerâmica são muito eficientes.

Energia do Metal – Foco e a organização da vida financeira: usar bolas de metal como decoração ou ainda algum objeto de arte como bronze e cobre podem fornecer essa dinâmica que remete à disciplina, ordem e direcionamento, com a rigidez composta do material do objeto.

Energia da Água – O movimento do dinheiro através da comunicação: uma pequena fonte, um aquário ou um prisma de água pendurado na sua janela para trazer a memória dessa fluidez e transparência que a energia da Água nos oferece.