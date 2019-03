Diniz e Abel fazem mistério para terceiro Fla-Flu do ano

Rio de Janeiro – Historicamente “adversários íntimos”, Flamengo e Fluminense farão ainda mais jus à essa afirmação nesta quarta-feira, quando se confrontarão pela terceira vez em 41 dias. Nesta noite, às 21h30, no Maracanã, o clássico vale vaga na decisão da Taça Rio.

Por ter feito a melhor campanha do Grupo B, o Tricolor das Laranjeiras entrará na semifinal com a vantagem do empate, a mesma que o Rubro-Negro tinha no primeiro clássico do ano, válido pela semifinal da Taça Guanabara. Na ocasião, o Flu venceu por 1 a 0 e avançou à decisão, na qual foi derrotado pelo Vasco. O segundo confronto entre os arquirrivais foi no último domingo, com vitória do Fla por 3 a 2.

Para o jogo de hoje, depois de um com os titulares e outro praticamente só de reservas, o técnico Fernando Diniz deve ter novamente à disposição seus principais jogadores no Flu.

Do outro lado, a equipe a ser mandada a campo por Abel Braga ainda é uma incógnita. A presença dos titulares passará pela avaliação médica dos atletas, que disputaram o clássico no último domingo e, na próxima semana, farão o terceiro jogo da fase de grupos da Libertadores, valendo a liderança do Grupo D – o Flamengo receberá o Peñarol, do Uruguai, no Maracanã no dia 3 de abril.