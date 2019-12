Dicas valiosas para ter a casa “desperdício zero”

A preocupação global pelo meio ambiente marcou tendência em 2019, e um de seus principais conceitos visava ter o lar livre de lixo, ou seja produzir menos desperdícios orgânicos e químicos e aproveitá-los ao máximo!

Engenhosidade e criatividade são essenciais para pôr em marcha o plano para alcançar “desperdício zero”, você pode usar truques em casa para aproveitar todos os tipos de recursos.

Trata-se de fazer uso consciente de tudo o que já não precisamos em casa para reduzir a poluição e o acúmulo de lixo remanescente. Mas que medidas podemos tomar para nos juntar a esta tendência? Aqui lhe oferecemos os melhores para ter a casa em “desperdício zero” .

Casa livre de desperdícios, sem eliminá-los

Estatísticas mundiais publicadas pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação (FAO) revelam que 60% do lixo mundial se gera nos lares. Milhões de sacos de lixo agrupam restos de comida, isto não é o mais insólito segundo cifras do organismo 1300 milhões de toneladas anuais de alimentos produzidos a nível mundial se descarta ou se perde, uma quantidade que pode erradicar a fome do planeta.

As mudanças começam em casa, e sabemos que o desperdício está sempre presente em nossas vidas e o ritmo cotidiano é condicionado para gerar detritos, mas devemos avançar no conceito pelo bem-estar do planeta. Você pode transformar a realidade de seu lar, aqui te damos conselhos para reduzir a cifra de restos indesejáveis.

* Organize a despensa e a geladeira para planejar eficazmente a comida, isto evita jogar fora alimentos desnecessariamente por estarem vencidos ou em mau estado. Reveja a data de validade de cada produto e leve um controle de inventário para não produzir desperdício doméstico.

* Não compre mais do que vai consumir, as compras compulsivas é um mau hábito que gera o acúmulo de lixo em casa.

*Tente não comprar produtos descartáveis ou plásticos como garrafas, embalagens e insumos descartáveis. O plástico é um dos piores contaminantes que existe pelo tempo que leva para se degradar.* As embalagens naturais são as melhores, a fruta pode ser transportada utilizando sua própria casca, utiliza copos sem uma palhinha para desfrutar de uma boa bebida.

* Elabora um “compost” no pátio da casa com restos de alimentos, integra as crianças na atividade para transmitir valores e respeito pela natureza. Este tipo de prática ecológica é benéfica porque reduz notavelmente os desperdícios orgânicos, não gera custos, é fácil de fazer e não é necessária uma manutenção rigorosa.

* Repara os equipamentos domésticos em vez de lançá-los, há vídeos no Youtube e outros portais web que ajudam a resolver problemas com os computadores assistindo tutoriais simples. Às vezes as avarias podem ser resolvidas com uma manobra simples. Evita comprar os equipamentos apenas para testar novas versões desperdiçando o pleno rendimento dos aparelhos.

* Aproveite as sobras dos alimentos, ou seja, a comida de um dia para o outro. Os alimentos marinados adotam incríveis sabores, de modo que o prato que você prepara com sobras pode ser uma delícia no dia seguinte. Isto impede que o frigorífico colapse com alimentos que você vai finalmente ter que remover.

* Use as cascas, folhas e sementes de frutas e legumes para extrair seus nutrientes ao máximo. Muitas das cascas que deitamos fora podem ser usadas para produzir uma variedade de pratos e bebidas. Por exemplo, as sementes de abóbora torradas podem se tornar um rico “snack”, ou preparar um guisado com as sobras de tomates maduros.

Aplicar estas dicas em casa trará um fim já comentado: “desperdício zero”, uma forma de contribuir sabiamente para que não se acumule lixo e que esta seja reutilizada conscientemente. Comece já a dar o exemplo em casa!

