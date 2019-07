Dicas para usar espelhos na decoração

Os espelhos costumam ser considerados a “aspirina” do Feng Shui. Isso porque se acredita que esses objetos funcionam como remédios, promovendo curas nos ambientes, ao emanar a energia vital oi qi, por meio das propriedades vibratórias do metal.

Na China antiga, os espelhos eram produzidos em metal e polidos até se tornarem reflexivos. Por isso, costumavam ser usados no Feng Shui como remédios associados à fase Metal. Os espelhos modernos não podem ser usados da mesma forma, já que a maioria é composta por uma camada de vidro e apenas uma fina película metálica por trás. Por isso, o espelho hoje em dia é recomendado por suas qualidades de refletir e movimentar o qi dos ambientes, cumprindo um importante papel na decoração.

Mas como até a aspirina tem suas restrições de uso, confira o que fazer e o que evitar quando se trata de espelhos, de acordo com dicas do Feng Shui Tradicional Chinês.

Espelho no hall de entrada: Se o espelho estiver em frente à porta principal, ele vai refletir de volta todo o qi (energia vital) que entraria por ali, criando um fluxo acelerado demais e impedindo que a energia entre e circule com suavidade por todo o ambiente.

E quando disserem que o espelho reflete as energias negativas que entram na casa, fique atento. O espelho não tem discernimento e vai refletir qualquer tipo de energia, até as positivas, deixando sua casa desvitalizada ou até gerando discussões. Se você quer um espelho em seu hall de entrada, posicione-o lateralmente, para que ele ajude a encaminhar o qi para dentro do ambiente.

Espelho no quarto: O espelho reflete e acelera o fluxo do qi, tornando o ambiente mais yang, ou seja, dinâmico e agitado. E em um quarto de dormir nós queremos justamente mais tranquilidade e repouso, que são características de um ambiente yin. Se o espelho refletir diretamente a cama, o resultado será a insônia ou um sono leve e pouco restaurador. O ideal é que o espelho esteja dentro do armário, ou até em outro cômodo. Se for inevitável ter um espelho no quarto, cuide para que ele não esteja na direção da cama.

Espelho na sala: A imagem refletida pelo espelho é muito importante. Se você tem uma vista bonita da sua janela, pode aproveitar para trazer um pouco desse visual para dentro da sala.

Na sala de jantar, evite espelhos de corpo inteiro, capazes de refletir as costas das pessoas que estão sentadas à mesa. Isso criaria desconforto e possíveis discussões. Você pode usar espelhos que reflitam a metade superior da parede.

Espelho no corredor: Se você tem um corredor escuro e apertado, o espelho será uma ótima ferramenta para tornar o qi mais dinâmico nesse local. Mas lembre-se que o espelho deve ficar na parede lateral do corredor. Se você colocá-lo no fim de um corredor comprido, ele vai duplicar o comprimento dessa área, criando um fluxo agressivo da energia, chamado de sha qi.

Fonte: Personare