Dicas para começar o ano renovado

A primeira coisa que se pensa na chegada de um novo ano é no que fazer para entrar com o pé direito, então vamos lá. Você pode começar desentulhando o seu espaço sagrado, a sua casa. Tire tudo aquilo que não te serve mais, doe o que não te traz mais felicidade, assim você deixa o ambiente mais leve e começa o ano com menos peso.

Considerando que 2020 que será um ano de vibração energética do ano 4, é preciso se conectar com as quatro paredes da casa que são os símbolos de proteção e estruturação da sua casa. Segundo o Feng Shui, as paredes protegem os moradores e seus sonhos, guardam memórias e experiências vividas nos ambientes. Por isso, 2020 é um ano favorável para arrumar rachaduras, infiltrações e renovar a pintura das paredes.

Uma dica para começar o ano com o pé direito é a escolha das cores que podem influenciar muito nos seus desejos para a entrada de 2020. Sendo assim, o azul e o branco são as ideais para este momento, já que trazem prosperidade (azul e branco), serenidade (azul) e transformação (branco). Isso porque o ano que vem é o ano do rato de metal, segundo o horóscopo chinês, e as cores azul e branco favorecem o equilíbrio de energia dos cinco elementos da cosmologia chinesa.

A combinação da água (azul) com o metal (branco) permite a fluidez, atraindo a prosperidade e o sucesso de projetos, principalmente, profissionais. Por isso, a utilização de peças azuis e brancas não apenas na passagem de ano, mas também quando for fechar algum negócio importante, em 2020.

Além dessas cores para o ano novo de 2020, você pode ousar com o laranja que é a cor do planeta regente do próximo ano e assim potencializar sua energia vital. O sol regerá o ano de 2020 e com ele trará sucesso e prosperidade, iluminando todas as áreas da vida.

Outra dica são os banhos, que também equilibram as energias e canalizam as intenções para atrair todas as conquistas que você deseja para a sua vida nesse novo ano. Tire esse momento no último dia de 2019 e veja 2020 começar com tudo.

Para um banho completo de limpeza espiritual você vai precisar de: 1 galho de manjericão, 1 galho de alecrim, 5 folhas de louro, 2 litros de água filtrada ou mineral. Este banho deve ser feito no fim do dia 31 de dezembro. Enquanto aquece a água até o ponto de fervura, vá picando as ervas com as mãos. Mentalize seus objetivos para o ano novo e vibre na energia da renovação, da elevação espiritual e do amor.

Quando a água ferver, desligue o fogo e coloque as ervas em infusão. Deixe a mistura repousar por duas horas. Tome o seu banho de higiene normalmente. No fim, pegue a infusão das ervas e despeje no seu corpo, do pescoço para baixo. Não se enxágue e deixe a água do banho secar ao natural. Recolha as ervas e jogue-as em um jardim, devolvendo-as para a terra.

