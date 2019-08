Dicas da aromaterapia para ajudar a melhorar a autoestima

A aromaterapia é uma técnica natural que utiliza o aroma e as partículas liberadas por diferentes óleos essenciais para estimular diferentes partes do cérebro, ajudando a aliviar os sintomas de ansiedade, baixa autoestima, insônia, depressão, asma ou resfriado, promovem o bem-estar e fortalecem as defesas do corpo.

Os óleos essenciais que apresentam muitos resultados em tratamentos relacionados à baixa autoestima são, principalmente, femininos e por isso ajudam na reconexão com o seu lado feminino. Veja alguns exemplos que podem te ajudar nesse processo de cura:

Gerânio: trabalha coragem e ajuda nos medos.

Ylang Ylang Palmarosa e Pau Rosa: ajudam a resgatar a autoestima, confiança e autoimagem, deixando as mulheres mais empoderadas.

Rosa: cicatriza feridas emocionais, trabalha perdão e resgata o amor incondicional, trazendo a aceitação da situação.

Vetiver: ajuda trazendo mais segurança e força para continuar.

Lavanda: desinflama as emoções e traz equilíbrio e calma. Também trabalha a ansiedade e estados depressivos

Wintergreen: esse óleo ajuda nas opressões, trazendo alívio das emoções. Para quem tem problemas de se expressar emocionalmente, ele ajuda a tirar as amarras e se libertar para um novo recomeço.

Os cítricos, como a Laranja, Tangerina ou Bergamota, trazem alegria, leveza e resgatam nossa criança interior.

O que também pode ajudar muito nesse processo são trabalhos como vivências relacionadas ao resgate do feminino e empoderamento, como círculo de mulheres, sagrado feminino e afins.

Lembre-se que alguns óleos essenciais têm contraindicações, o wintergreen por exemplo não pode ser usado por qualquer pessoa, é necessário conhecer bem o histórico para indicação. O recomendado é consultar um aromaterapeuta, que pode te auxiliar na escolha dos melhores óleos e indicar a forma de uso mais adequada para esse momento tão difícil.