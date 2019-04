No dia 7 de abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde e, para lembrar a data, o Centro Universitário, no sábado (6), com o Comboio da Saúde e Cidadania, atendeu a comunidade com diferentes atividades e serviços. A ação foi realizada no Calçadão, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, no Centro de Cascavel.

O curso de Enfermagem fez a verificação de pressão arterial; Farmácia, o teste de glicemia capilar e orientação sobre o uso racional de medicamentos. Fonoaudiologia realizou a triagem auditiva. O curso de Nutrição concedeu avaliação e orientação nutricional; Ciências Biológicas levou vários animais peçonhentos e vetores de doenças para que a população tome os devidos cuidados. Fisioterapia esteve à disposição com a Terapia Manual. Medicina marcou presença com orientações sobre primeiros socorros e técnicas de reanimação. Alunos e professores de Educação Física realizaram testes de força. Além disso, Direito realizou orientações jurídicas e Ciências Contábeis falou sobre a Semana do Imposto de Renda, para declarações gratuitas, que aconteceram na FAG nesta semana. A comunidade recebeu informações também sobre os cursos ofertados em EAD.

Todas as atividades foram pensadas para despertar na população os hábitos saudáveis e a atenção com a saúde. “É uma excelente oportunidade estar passando diferentes informações à população. Orientamos as pessoas em relação a coisas básicas e percebemos como estão carentes de tudo isso. É muito bacana esse espaço que a FAG nos dá em já no primeiro período poder ter esse contato com a comunidade”, aponta a acadêmica de Enfermagem Mariane Gonçalves. “Fizemos diferentes brincadeiras com adultos e crianças, mostrando quais são os alimentos bons e ruins. É sempre bom participar desses projetos, aprendemos muito”, complementa a acadêmica do 7º período de Nutrição Ana Luiza Melo.

A professora Ieda Berger Souza, do curso de Direito, fala sobre acompanhar os estudantes em ação como essa: “É muito importante esse contato dos acadêmicos com a população no sentido de instrui-los cada um em sua área, até mesmo pra gente trazer o lado humano do acadêmico, para eles verificarem que nem sempre tudo que acontece em sala de aula é o que acontece na rua. Então passamos o lado social também”, aponta.

Marta Rita Fernandes Ventura veio de Dourados (MS) e passou no Centro para acompanhar a atividade. “Estou com o meu filho que faz parte do Câmera Social do curso de Medicina e estou achando fantástico o que está sendo realizado aqui. A FAG está de parabéns pela prestação de serviço”, comenta. “Esse atendimento é uma grande oportunidade para nós sabermos como vai a nossa saúde. O pessoal está de parabéns. São bem interessados em nos ajudar”, declara o senhor Valcir Pinheiro.