Dia Mundial da Saúde: a importância de unir forças para o enfrentamento à pandemia

Há dois meses, o Brasil recebia a notícia de que o primeiro caso do novo coronavírus havia sido confirmado, mais precisamente no dia 26 de fevereiro, através de um morador do Estado de São Paulo. Nesta terça-feira (7), é lembrado o Dia Mundial da Saúde. o Pais já contabiliza 553 mortes e mais 12.056 de casos confirmados pela doença.

Estados e municípios iniciaram um planejamento estratégico para o enfrentamento a Covid-19, diante da Declaração de Emergência em Saúde Pública da Organização Mundial da Saúde (OMS). Em Cascavel, as atividades e ações de combate à doença foram alicerçadas com a ativação do Centro de Operações de Emergências (COE), por meio de portaria da Secretaria Municipal de Saúde.

O COE é composto por representantes dos Departamentos e Divisões: Gabinete do Secretário Municipal de Saúde; Departamento de Vigilância em Saúde; Departamento de Atenção à Saúde; Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças.

Para a dinâmica de trabalho do COE, subcomissões foram criadas para que cada serviço de saúde oferecido à população fosse reorganizado com o objetivo de garantir a continuidade do atendimento. A resposta foi imediata: médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos, servidores uniram esforços para alinhar o trabalho de prestação de serviços, diante de uma doença ainda sem uma solução medicamentosa para combatê-la.

Hospital de Campanha

Na semana passada, em menos de 48 horas, a Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Saúde, montou um hospital de campanha de combate à COVID-19, no Centro de Convenções e Eventos. O local conta com 59 leitos e já recebeu todos mobiliários necessários para o suporte a equipe multidisciplinar e também aos pacientes.

Quarenta e quatro leitos foram destinados à enfermaria e outros 15 leitos para a instalação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). A previsão, de acordo com a Secretaria de Saúde, é que a estrutura esteja funcionando na próxima semana. Cliquei aqui para acessar a matéria

Call Center

Desde o dia 18 de março, a Secretaria de Saúde disponibilizou um Call Center para atendimento aos casos de Covid-19, além de outros atendimentos telefônicos, que estão sendo realizados pelos demais serviços de saúde.

Servidores da saúde realizam o primeiro atendimento e equipes de médicos, dentistas, enfermeiros e técnicos monitoram todos os dias a saúde dos pacientes suspeitos e confirmados para o novo coronavírus. Na semana passada, o atendimento no Call Center também foi ampliado para que as pessoas com possíveis sintomas causados pelo mosquito transmissor da Dengue possam receber as orientações necessárias.

Novas ambulâncias

O Prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, e o Secretário Municipal de Saúde, Thiago Daross Stefanello, realizaram, na semana passada, a entrega de seis ambulâncias de suporte avançado para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (Consamu).

Os veículos completam a renovação da frota do Consamu, sendo algumas reservadas para o possível transporte de pacientes confirmados com o novo coronavírus. Quatro ambulâncias são provenientes de recursos da Secretaria de Saúde do Paraná,

Além disso, a Secretaria de Saúde de Cascavel também foi contemplada com uma ambulância destinada para o Setor de Transporte Sanitário Eletivo. Os recursos são oriundos do Governo do Estado, por meio do Paraná Cidade, mais a contrapartida do município; e parte do Programa Saúde Humanizada da Prefeitura.

Os servidores da saúde

O Secretário de Saúde, Thiago Daross Stefanello, constantemente vem liderando e agradecendo o empenho de cada servidor da saúde, que atua em vários setores da pasta, unidades de atenção primária e UPAs, que empregam toda a dedicação para o combate ao novo coronavírus. Esse testemunho é comprovado com o engajamento dos diretores, gerentes e coordenadores de equipes que colocam em prática todas as formas de informar e prevenir as pessoas que precisam diariamente do sistema público de saúde.