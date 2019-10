Dia da Criança tem alegria garantida no Ciro Nardi neste sábado, a partir das 14h

Dando continuidade ao Mês da Criança, o ponto alto das atividades organizadas pelo Município de Cascavel será neste fim de semana, celebrando o “Dia da Criança” – 12 de outubro – no Centro Esportivo Ciro Nardi. A partir das 14h deste sábado (12) a comunidade pode aproveitar, gratuitamente, a estrutura itinerante do Expresso Brincalhão, que está percorrendo vários ambientes públicos desde o dia 1º de outubro com atividades de vôlei, de xadrez e basquete, tênis de mesa, cama elástica, os disputados brinquedos infláveis, contação de histórias, pintura em cavalete, pintura facial e pintura em desenhos, entre outras brincadeiras. As energias são renovadas com um lanche especial.

Durante todo este mês as secretarias de Educação, Assistência Social, de Cultura e Esportes e o Território Cidadão trabalham para promover atividades descentralizadas em todas as regiões da cidade, de forma que a criança realmente aproveite o dia dela. A cada dia é uma escola que recebe a estrutura. Na quarta-feira as atividades estiveram no Estádio Olímpico. A programação só vai terminar no dia 31.

Ópera no Teatro Municipal às 16h

Neste sábado (12), Dia da Criança, além das atividades recreativas no Ciro Nardi, outra opção é cultura. Na programação do 33º Festival de Teatro de Cascavel, a garotada pode participar, às 16 horas, no Teatro Municipal Sefrin Filho, do Espetáculo “Ópera João e Maria”, da Ditirambo Produções, de Curitiba, que já realizou sessões nesta sexta-feira (11).

O espetáculo é fruto de um trabalho de pesquisa acadêmica na área de Tradução para a Performance Vocal Cantada. Com natureza pedagógica, inclusiva e voltada ao público infantil, a ópera João e Maria, além legendada e cantada em português, foi adaptada à audição da criança brasileira atual.

Na Versão da Cantora Lírica e Educadora Musical Dra. Lúcia Vasconcelos, a floresta alemã se transformou no sertão brasileiro, onde uma família muito pobre enfrenta a fome. Sua adaptação oferece uma experiência intensa de imersão e participação da criança na história do início ao fim, causando forte empatia e atraindo a atenção e participação das crianças. João e Maria é uma obra sensível que sempre emociona muito o público.

Domingo tem mais

Feira do Teatro especial para a garotada – Domingo as atrações para a garotada continuam. Das 8 às 13h na Feira do Teatro, o Município realiza diversas atividades com a estrutura itinerante, brinquedos infláveis, apresentação de peças teatrais do 33º Festival de Teatro, Rolimã Fest, arrecadação de brinquedos usados, entre outras novidades.

Domingão no Calçadão – Domingo, das 14h às 18h, no Domingão no Calçadão, as atrações continuam, com encenações do 33º Festival de Teatro, brinquedos infláveis da estrutura itinerante, entre outras atrações especiais.