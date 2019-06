Dia 28 estreia em Cascavel a comédia teatral “Velho Óh!”

Na sexta-feira (28) e sábado (29) de junho, Cascavel revive a magia do teatro com a estreia da peça “Velho Óh!”, criada e dirigida pela companhia “Executiva Cia de Teatro”. O evento será no mais tradicional palco da cidade, o Cine Teatro Coliseu que fica anexo ao Centro Cultural Gilberto Mayer no Centro de Cascavel.

Serão duas apresentações noturnas serão às 20h e uma das apresentações de sexta-feira será no período da tarde às 15h, voltado em especial ao público idoso, mais especificamente aos integrantes dos grupos de terceira idade e aberta a demais idosos.

Os ingressos terão valores promocionais por R$ 20 e meia entrada a R$10 para as apresentações noturnas. Na apresentação da tarde o valor é ainda mais acessível, com ingressos a R$ 10 e meia entrada por R$5, neste caso a entrada é restrita ao público idoso.

O espetáculo

O espetáculo foi construído em cima do texto do autor cascavelense, o jornalista, ator e diretor, Jair Pereira Gomes. No elenco estão os atores Harrold Torres e Cleiton Costa, conhecidos do público cascavelense.

O texto é baseado na vida de um idoso de 75 anos que vive sozinho e mostra um “alerta” sobre os direitos dos idosos, dos riscos da vida no novo século com contrapontos bem humorados do outro lado da moeda. “Buscamos promover o alerta e envolver a família, a sociedade em meio ao enredo da relação entre pai e filho”, destaca o autor, Jair Pereira.

No contexto, o personagem principal recebe o filho de 52 anos que está em crise conjugal e decide voltar a morar com o pai. A trama é uma mistura de humor e drama que vai encantar o público. E meta da companhia teatral é levar as apresentações de “Velho Óh!” para eventos na cidade e região oeste.

O autor

Jair Pereira Gomes é jornalista e iniciou a vida no teatro nos anos 1970 com o Gamtec, grupo Amador de Teatro de Cascavel. Jair foi fundador em 1986, do Teatro Universitário de Cascavel onde atuou até 1992.

Desde o começo da carreira, o dramaturgo atuou como ator em quatro peças teatrais e enquanto diretor nas produções: Como É Duro Fazer Política, A Escada do Sucesso, A Hora da Bóia, O Circo da Vida e o sucesso, Bar Brazil. Recentemente, colaborou na direção de Antessala além de ter trabalhado como coautor de cinco textos.

Os atores

Harold Torres começou na década de 1970 em São Paulo. Chegou em Cascavel em 1978 e ajudou na organização do primeiro Festival de Cinema da cidade, desde então participou de várias produções. Ficou afastado dos palcos por alguns anos, reestreando em 2018, através da nova montagem da peça “Eu e a Personagem”, agora no monólogo com 15 personagens.

Cleiton Costa é conhecido pela atuação em várias companhias. Iniciou sua carreira no teatro em 1978 no grupo Esplendor. Marcou presença vários anos como interprete musical e ator de cinema com participação nos filmes: Adeus Mariana, Acerto Final, Fronteira sem Destino e A Saga, que se tornou seriado pra televisão. Em 2005, retomou a carreira de ator teatral. Atuou em vários trabalhos de renome e em festivais de teatro e agora atua com Harold Torres na produção Velho Óh! .

Serviço:

O que: Velho Óh!

Quando: Sexta-feira, dia 28 às 15h e às 20h – Sábado, dia 29 às 20h

Onde: Cine Teatro Coliseu

Endereço: R. Duque de Caxias, 379 – Centro, Cascavel

Os ingressos serão vendidos sempre antes do espetáculo.

Informações sobre contratação do espetáculo: (45) 99936-6171