Desfile cívico de Cascavel terá novo percurso

A uma semana e meia do maior evento cívico do País, já dá para arrumar o ritmo do pé ao som dos tambores. Neste ano, o desfile popular em Cascavel terá um percurso diferente: será no trecho da Avenida Brasil entre a Rua Carlos de Carvalho e a Avenida Carlos Gomes.

“Nós mudamos a rota pensando em quem assiste ao desfile e em quem desfila, porque o caminho anterior tinha subida e era cansativo”, explica uma das organizadoras do evento, Sônia Batistussi.

Nos anos anteriores, o desfile começava em frente à Paróquia Santo Antônio e terminava na Rua Marechal Cândido Rondon.

Além disso, quem for prestigiar o desfile encontrará cadeiras, tendas e arquibancadas.

Abertura Semana da Pátria

A abertura da Semana da Pátria será neste domingo (1º), mas em horário diferente, às 15h, em ato na frente da frente da Catedral Nossa Senhora Aparecida. A mudança ocorreu após entendimento entre a Secretaria Municipal de Educação e os organizadores do Domingão no Calçadão.

Mais de 11 mil pessoas

O Desfile Cívico de Sete de Setembro está sendo preparado em Cascavel há meses e promete ser ainda maior que o do ano passado. Até agora, 11.440 pessoas já estavam confirmadas para desfilar. De acordo com a Secretaria de Educação, ano passado 11,5 pessoas desfilaram.

Uma das organizadoras do evento, Sônia Maria Batistussi conta que 59 instituições farão parte do desfile, incluindo escolas municipais, colégios estaduais, faculdades, secretarias, entidades assistenciais e, é claro, o Exército.

Mas ainda dá tempo de fazer parte do desfile. Para mais informações, o contato de Sônia é (45) 4001-2854.

60 anos

O Colégio Estadual Wilson Joffre completa 60 anos e, para comemorar, alunos e ex-alunos do colégio farão parte do desfile cívico-militar de Sete de Setembro. De acordo com a direção, os egressos que tiverem interesse em desfilar devem entrar em contato pelo telefone (45) 3225-3838.

Reportagem: Milena Lemes