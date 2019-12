Desenvolvimento da fala das crianças começa no nascimento

A aprendizagem da fala das crianças é algo ainda misterioso para muitas pessoas. Como elas vão reconhecendo os sons e aprendendo a articulá-los de maneira que façam sentido dentro da linguagem, são assuntos que movem diversos pesquisadores no Brasil e no mundo.

De acordo com alguns especialistas em fonoaudiologia, o aprendizado já começa logo ao nascer. Segundo os estudos, desde o momento em que a criança está no mundo, ela já começa a reconhecer sons e tentar reproduzi-los. Uma prova disso seria o balbucio, um princípio de fala, ainda que hesitante, mas que já começa a acontecer como uma comunicação.

Como se dá o desenvolvimento da fala

O balbucio da criança, apesar de ser sem sentido para muitos adultos, é a forma com que as crianças aprendem a emitir sons. É nesse período que o aparelho fonador vai se articulando, a fim de formar sons que tenham algum significado.

Por aparelho fonador se compreende a boca, a língua, as cordas vocais e todas as demais partes do corpo que estão envolvidas com a fala.

A criança vai aprendendo quais são os sons de sua língua e como eles se relacionam entre si conforme o reforço que recebe dos adultos. Ou seja, ao pronunciar corretamente um fonema, ela recebe um determinado estilo. A partir da repetição desse processo, ela pode registrar palavras e frases inteiras, assim como aprender a pronunciá-las.

É por esse motivo que alguns outros idiomas são tão complicados para quem nasce em outra região. Durante a infância, por não ter utilizado o aparelho fonador de uma forma que estimulasse aquele som em específico, pode ser muito mais difícil fazê-lo quando adulto, uma vez que não basta apenas a consciência do som, é necessário saber articular todo o sistema biológico de modo que ele seja enfim produzido.

Como estimular a criança a falar

Uma das maneiras de estimular a fala nas crianças, de acordo com especialistas, é usar a pronúncia adequada sempre que se dirigir a elas. Ainda que a fala apresente marcações mais afetuosas, a criança poderá compreender com maior facilidade quais são os fonemas e o que eles significam.

A leitura com livros bem ilustrados também pode ser uma maneira de facilitar o entendimento da criança, assim como outras situações comunicativas. Quanto mais tempo os pais e responsáveis passarem conversando com a criança, mais fácil ela poderá emitir os sons para se comunicar.

