Descubra quais características virginianas você manifesta na sua vida

Quem nasce com o Sol no signo de Virgem pode muitas vezes ser visto como perfeccionista e crítico. No entanto, esse jeito de ser pode, muitas vezes, encobrir o medo de lidar com emoções mais profundas. Virginianos são capazes de deixar tarefas e situações mais eficientes, já que gostam de seguir métodos e deixar a vida mais prática.

Elemento: Terra

Planeta regente: Mercúrio

Cores: Bege, palha, cobre, ocre, cinza-claro, marrom-claro, marrom-avermelhado, creme, amarelo pálido e meios tons.

Flores e aromas: Jacinto, Jasmin, Cravo Branco, Açucena, Verbena, Lótus, Lavanda, Madressilva, Hortelã, Eucalipto, Camomila, Capim-Limão, Madeira e Mirra.

Pedras: Sardônica, Ágata amarela, Topázio, Citrino Amarelo, Amazonita, Peridoto, Água-Marinha.

Em 2019, o Sol entra em Virgem em 23/08, às 07h01

Virgem busca a utopia da perfeição. Embora seja um signo prático e bem resolvido no mundo material, não desiste de atingir ou de buscar a perfeição. Em tudo o que faz, Virgem se aplica com tanto esmero que é fácil perceber a sua intenção para chegar perto da perfeição.

Virgem aprende fazendo e nunca despreza o método da tentativa e erro por confiar em sua eficácia. É capaz de repetir o mesmo trabalho incansavelmente até atender ao seu nível de exigência pessoal, sempre elevadíssimo. Virgem busca melhorar-se a cada dia e em todas as suas tarefas, das maiores até as menores. Virginianos se aprimoram por meio da rotina e das mutações, nos inúmeros exercícios vividos e repetidos no cotidiano. E o tédio, para eles, está na ociosidade.

A via positiva dos virginianos é a limpeza e a vaidade. Porém, no negativo as qualidades podem virar mania. Por isso, se incomodam tanto com qualquer sujeirinha. O que para os outros é ninharia, para ele é compromisso programado. Essas manias levam o virginiano a cobrar de si mesmo de maneira excessiva, o que faz dele um detalhista compulsivo e preso a rigores que podem ser inúteis.

Os virginianos são pouco carinhosos e não são afeitos a paixões. O virginiano desconfia de quase tudo que a literatura romântica descreve. Quem nasce com o Sol no signo de Virgem é um tipo muito cabeça, bastante cético e que leva bastante tempo para esquentar. Por isso, teme deixar-se envolver por algumas ingenuidades românticas de outros signos. A pessoa virginiana precisa de personalidade oposta, como os de Peixes, que muitas vezes amam até sozinhos. Também pode dar certo com pessoas do mesmo estilo, como Virgem/Virgem, pois os dois podem ter o mesmo ritmo de abordagem e aproximação, autocontrole e interesses em comum.

As pessoas com ascendente no signo de Virgem costumam ser solícitas e humildes. Estão sempre dispostos a realizar uma nova tarefa e ajudar os outros a resolver problemas. Essas pessoas são, ainda, muito inteligentes, críticas e gostam de fazer questionamentos sobre diferentes assuntos. Mas precisam tomar cuidado para não perder tempo com situações desnecessárias, devido ao seu excessivo jeito detalhista e perfeccionista.

O ascendente é a “máscara social” que uma pessoa usa para se mostrar ao mundo. É por isso que o posicionamento revela, por exemplo, as formas de se vestir e se expressar de alguém, já que isso ajuda a construir a impressão que você passa ao conhecer e conversar com outras pessoas. O ascendente atua como um cartão de visitas, apresentando quem cada um é.

Fonte: Personare