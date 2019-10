Descubra os tecidos mais adequados para usar no verão

Enquanto os termômetros começam a subir, muitas pessoas já estão se preparando para os dias mais quentes. Mais do que se adequar à moda da estação, é necessário encontrar as peças de roupas que sejam mais adequadas para o calor, oferecendo conforto e liberdade, sem deixar de lado o estilo.

No entanto, não se trata apenas de escolher qual é a melhor peça de roupa, mas saber quais tecidos oferecem maior conforto térmico. Afinal, não adianta escolher modelos de vestidos para o verão que sejam em veludo, por exemplo, pois isso poderá causar ainda mais calor.

Escolher roupas mais frescas para a estação mais quente do ano é também uma maneira de cuidar do seu bem-estar. As altas temperaturas podem acelerar o processo de desidratação, além de alterar a pressão sanguínea, causar tonturas e fraquezas.

Descubra quais são as melhores opções para se vestir no verão!

Tecidos naturais

As peças confeccionadas com tecidos naturais são indicadas em qualquer contexto. Isso acontece porque esses tecidos são mais leves, com um toque mais agradável, gerando uma sensação de bem-estar, incluindo nos dias mais quentes.

Além disso, eles oferecem maior respirabilidade para a pele, permitindo a troca de calor e não retendo o suor – o que poderia aumentar a sensação de calor, assim como gerar mau cheiro.

O algodão, por exemplo, é uma excelente opção para o calor. Ele é versátil e pode ser encontrado em diversas peças de roupas. Há também o linho – que é o mais indicado para as altas temperaturas, pois oferece naturalmente uma sensação maior de frescor. Um contraponto é que ele amassa mais facilmente, porém confere mais elegância para blusas, saias, calças, shorts, entre outras peças.

Para quem deseja uma opção ainda mais elegante, sem deixar de lado o frescor, a seda é a alternativa mais adequada. Pode ser utilizada em blusas, vestidos, saias ou outras peças.

Opções de tecidos sintéticos

Normalmente, os tecidos sintéticos não são tão recomendados no calor. Entretanto, há algumas exceções em que vale a pena prestar atenção.

A viscose, por exemplo, apesar de ter uma origem sintética, tem uma mistura natural, pois também usa a celulose em suas fibras, o que resulta em melhor absorção da transpiração.

O lyocell é outro tecido confeccionado com fibras de celulose, imitando a textura macia do algodão e o toque da seda, sendo considerado mais leve e respirável do que outras opções sintéticas.

O tecido dry fit é recomendado principalmente para quem pratica atividades físicas, mas também pode ser incorporado ao dia a dia, principalmente para as pessoas que transpiram bastante. Ele é feito com uma tecnologia que absorve o suor, permitindo que a pele respire com maior facilidade.

