Descubra os 3 signos menos afetados pelo Mercúrio Retrógrado

Talvez o mais temido de todos os trânsitos astrológicos que ocorre com frequência seja o Mercúrio Retrógrado, que começou em 16 de fevereiro e dura até 9 de março. Esses períodos são notórios por levar um alvoroço para o nosso dia a dia, mas na verdade existem alguns signos do Zodíaco que sentirão menos os efeitos deste movimento.

O Mercúrio Retrógrado passará a maior parte do tempo no signo sensível de Peixes. Mercúrio tem tudo a ver com objetividade e racionalidade, mas em Peixes (liderado pela intuição), este planeta se sente confuso e incapaz de fazer seu trabalho que combinado com o retrógrado, cria algumas semanas confusas para todos os signos do Zodíaco.

Os signos menos afetados pelo movimento serão: Câncer, Escorpião e Capricórnio.

Câncer: você é sempre bastante nostálgico, mas Mercúrio retrógrado faz com que você sonhe principalmente com as pessoas e os lugares que compõem seu passado. Tente ver as coisas sob uma luz nova e objetiva. Se houver momentos que lhe causaram dor, essa nova perspectiva de inspiração retrógrada poderá ajudá-lo a iniciar o caminho da cura.

Escorpião: o mercúrio está retrógrado em um signo de água, portanto, embora os efeitos sejam certamente estonteantes para a maioria de nós, você é altamente experiente quando se trata de navegar nessas águas sensíveis e pesadas da intuição. Esse retrógrado pode causar algumas dificuldades no momento de tentar coordenar seus planos e pensamentos objetivos do dia a dia. Portanto, evite confiar tanto em sua agenda e permita um pouco de espaço de manobra para sentir. É um bom momento para praticar abertura, paciência e empatia – pois nem todo mundo está acostumado a se envolver tão profundamente em suas emoções.

Capricórnio: sua abordagem lenta e constante para enfrentar desafios ajudará a neutralizar a influência caótica desse retrógrado em você. Você está realmente se sentindo mais social este mês, e todos ao seu redor podem vê-lo saindo da sua concha. É provável que você enfrente algumas falhas de comunicação, mas não deixe que isso o impeça de se conectar com as pessoas próximas a você.

Fonte: João Bidu