Descubra como usar e energizar o olho grego

Utilizado com um belo e enigmático adorno, o olho grego possui seus mistérios, mas se mostra imensamente eficaz para afastar energias negativas, atraindo apenas o que há de bom para quem o possui. Diante dessa simbologia, veja como aplicá-lo em seu dia a dia e ainda energizar a peça para aumentar ainda mais o seu poder.

Entre os amuletos mais utilizados e eficazes para proporcionar a boa sorte, o olho grego pode ser aplicado de diversas maneiras e locais a fim de atrair boas energias, prosperidade e ainda afastar as negatividades. Conheça a seguir algumas maneiras diferentes para contar com essa ajuda extra, fornecida pelo olho grego.

Coloque um olho grego na entrada de casa: para obter seu auxílio neste caso, coloque de modo intercalando em um fio de nylon, olhos gregos e cristais esféricos facetados de quartzo branco até que se complete todo o fio. Em seguida, pendure o patuá na porta de sua casa ou varanda, se houver. Como resultado, este amuleto servirá para filtrar as energias indesejáveis dos ambientes, colocando-as para fora de seu lar.

Pendure um olho grego nas plantas: Caso possua plantas dentro ou fora de casa, pendure diversos olhos gregos de tamanhos variados nelas para sentir a energia do ambiente mudar positivamente. Se possível coloque ainda um olho grego em um vaso de Espada de São Jorge ou Comigo Ninguém Pode para afastar maus fluídos.

Arrisque usar um olho grego no visual: Como adorno, o olho grego pode ser utilizado em pulseiras, colares e gargantilhas na forma de vários olhinhos reunidos, sendo esta uma arma infalível para afastar invejosos. Como carga extra de proteção, caso encontre, invista também em blusas, camisetas ou até calças estampadas com os olhos gregos.

Como energizar o olho grego? Assim como muitos outros amuletos, como pedras, ervas ou imagens, o olho grego deve ser energizado para que atue da melhor maneira possível. Em sua estética, o item deve ser confeccionado em vidro, sempre em formato arredondado e na cor azul. Pode ainda ser utilizado em conjunto com outros talismãs de proteção sem que isso cause interferência em seus resultados; seu uso combinado pode ser ainda mais aconselhável em ambientes ou momentos onde o clima se encontra sombrio e pesado. Sempre que utilizá-lo, volte para casa e coloque o item em uma tigela com sal grosso e pimenta vermelha a fim de limpá-lo totalmente, livrando-o de energias nefastas e negatividades.

