Descubra a força da pimenteira em sua vida

A pimenteira é conhecida por combater as energias pesadas e o negativismo das pessoas. Ela atrai boas energias para o amor e emana vibrações estimulantes, afrodisíacas e tonificantes. É oriunda do sul da Europa e foi introduzida na América do Norte e no México. Colocada em casa, dispersa o mau-olhado, o espírito negativo e até maus sentimentos dos próprios moradores.

Pimenteira para evitar mau-olhado

Em um saquinho vermelho, coloque um galhinho de arruda seco, as cascas de três dentes de alho, uma folha seca de guiné e uma folha seca de pimenteira. Feche bem o saquinho com barbante, leve ao local onde o invejoso está e guarde em um lugar onde só você tenha acesso. Fique com esse patuá até sentir que o problema está resolvido, depois jogue no lixo. Lave bem as mãos após o contato com as ervas.

Acabar com mágoas

Faça um saquinho com um pedaço de meia velha sua. Coloque um dente de alho e uma pimenta vermelha dentro, feche e deixe uma noite no sereno. Depois, jogue o patuá no lixo pensando que, junto com ele, suas mágoas também estão indo embora.