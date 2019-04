Dermatologista adianta os tratamentos que devem chegar em breve ao Brasil

A cada ano os Congressos de Dermatologia oferecem inovações tecnológicas que agilizam os resultados de procedimentos estéticos. Muitas dessas novidades devem chegar em breve ao Brasil e a dermatologista e tricologista Kédima Nassif, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, adianta o que há de mais inovador. Confira.

Novidades no tratamento do melasma

Tem ativo “novo” para o mal que acomete 35% das brasileiras: a cisteamina. “O ativo já é conhecido há 5 anos, mas existem poucos trabalhos para seu uso em melasma. A substância é produzida em nosso organismo pela degradação do aminoácido L-cisteína e, em altas concentrações, inibiu a tirosinase, enzima que participa da formação da melanina que dá a coloração à pele”, afirma a médica. Um estudo mostrou clareamento do melasma de mulher de 44 anos, sem resposta a hidroquinona e dois outros estudos mostraram clareamento importante do melasma com o uso da substância aplicada à noite, por quatro meses. “Por enquanto, não temos o produto (suíço) no Brasil, mas o ativo já pode ser encontrado nas farmácias de manipulação”, diz.

Terapia regenerativa

A terapia regenerativa, ou seja, o uso de plasma rico em plaquetas (PRP) vem sendo apontada como arma promissora no rejuvenescimento facial e no estímulo das raízes capilares. “O PRP é obtido coletando-se o sangue do paciente em um tubo estéril, de modo semelhante ao processo de coleta sanguínea para análise laboratorial e colocando-se esse tubo contendo sangue dentro de uma centrífuga, que pelo giro, separa o plasma das células vermelhas do sangue. O plasma é aspirado em uma seringa e injetado na pele do couro cabeludo e da face. O princípio de ação é a entrega de fatores de crescimento, substâncias que estimulam a multiplicação das células da pele e das raízes capilares presentes em alta quantidade no PRP”, afirma Kédima. Nos Estados Unidos, é conhecido como peeling do Vampiro (foto) e é realizado por várias celebridades, como Kim Kardashian.

Melhora do contorno corporal e elevação do glúteo com bioestimuladores do colágeno

O glúteo recebeu destaque no último Congresso da Academia Americana de Dermatologia e o mundo deseja copiar o padrão brasileiro. “Já era descrita uma técnica de uso de gordura para moldar a região em uma técnica conhecida como ‘Brazilian But Lift’, porém, agora, resultados discretos de melhora do formato e elevação do glúteo são conseguidos com os bioestimuladores do colágeno, aplicados no ápice e lateral do bumbum. Para um efeito mais marcante, maior quantidade do produto é necessária e não há riscos nessa aplicação, já que o produto não reage com o nosso organismo”, diz a médica.

Novos antioxidantes: melatonina

A melatonina, hormônio regulador do sono, agora é foco de pesquisas no skincare, graças a suas propriedades antioxidantes. Ela também é produzida na pele e mostrou-se benéfica para a redução de rugas e manchas quando aplicada na pele em produtos específicos. “Sua presença também potencializou a ação antioxidante da vitamina C. Seu uso deve ser matinal e já encontramos a combinação de melatonina com vitamina C no Brasil”.

Laser de picossegundos

O laser de picossegundos é a evolução dos lasers destinados ao tratamento do melasma e da remoção de tatuagens. “O disparo do laser é tão rápido que ele não aquece a pele, não provocando risco de gerar ou aumentar o melasma. Sua grande vantagem é que ele pulveriza o pigmento que desaparece mais rapidamente e de modo mais efetivo, tanto no caso da melanina como das tintas de tatuagem. O laser consegue remover até a tinta amarela cuja retirada sempre foi um desafio para o dermatologista”, diz Kédima. E não para por aí: há uma ponteira destinada ao rejuvenescimento e estímulo do colágeno, sendo excelente para tratar rugas, flacidez, cicatriz de acne e estrias, segundo a médica. A grande vantagem: não há downtime, ou seja, o pós-procedimento não é agressivo e não deixa marcas que afastam o paciente de suas atividades. O melhor: já temos no Brasil!

Rejuvenescimento íntimo

Apesar de ainda desconhecido e de gerar certo tabu entre as mulheres, o tratamento do envelhecimento da região íntima está em franca expansão nos Estados Unidos. “Para quem pensa que o conceito engloba apenas a melhora estética da região, os recursos vão muito além: através de lasers de CO2 ou Erbium, radiofrequência e ultrassom microfocado e até peelings e preenchimento com ácido hialurônico, conseguimos tratar sintomas do climatério como atrofia da mucosa vaginal, perda de lubrificação vaginal, incontinência urinária e dispaurenia (dor durante a relação sexual). Os procedimentos são indolores e podem ser associados. É importante salientar que o ginecologista e o dermatologista devem trabalhar conjuntamente para que o paciente tenha sua melhor resposta”, afirma a médica. Boa notícia: as tecnologias já estão disponíveis no Brasil.

Fonte: www.kedimanassif.com.br