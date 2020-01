O profissional da estética e cosmética precisa estar antenado com as tendências da área, pois ela está em constante transformação. Pensando nisso, a Unipar de Toledo está oferecendo a pós-graduação em Dermato em Estética. As inscrições também já estão abertas. O curso tem como objetivo atualizar os conhecimentos para o bom desempenho profissional, preparando o pós-graduando para o uso correto das técnicas, produtos e equipamentos, bem como capacitá-lo para estar sempre à frente das inovações tecnológicas relativas aos procedimentos estéticos.

Outra finalidade é preparar o profissional para atuar na área de estética com ética e respeito, zelando pela saúde de seu cliente durante os procedimentos.

Para alcançar esses objetivos, a coordenação montou um corpo docente de alto nível, com especialistas e mestres aptos a compartilhar os conteúdos de forma clara e eficiente. Inscrições no site da Unipar.

A grade curricular possui carga horária de 360 horas, com disciplinas que atende as exigências do MEC e do mercado de trabalho atual. Tecnólogos em Estética e Cosmética e profissionais da área da saúde podem se inscrever.