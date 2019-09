Deputados do oeste se unem à esquerda para abafar a Lava Jato

Brasília – Deputados paranaenses se “aliaram” com membros da chamada “esquerda nacional” para tentar acabar com a Operação Lava Jato, conhecida por colocar políticos e empresários atrás das grades. Eles assinaram projeto que cria a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Lava Jato, cuja proposta seria investigar a suposta articulação entre membros da Procuradoria da República do Paraná e o ex-juiz e hoje ministro da Justiça, Sergio Moro.

Da bancada do Paraná no Congresso Nacional votaram a favor da CPI – sem surpresas – Gleisi Hoffmann (PT), Zeca Dirceu (PT), Aliel Machado (PSB), Enio Verri (PT) e Leandre (PV).

Contudo, também constam no documento de pedido de abertura da CPI, entre as 175 assinaturas, os deputados Evandro Roman (PSD), Ricardo Barros (PP) e José Carlos Schiavinato (PP). A líder da minoria no Congresso, Jandira Feghali (PCdoB-RJ), foi responsável pela coleta das assinaturas.

Criada dentre dos ritos formais da Casa, a CPI teve a retirada das assinaturas cogitada por parlamentares que contestaram o apoio, no entanto, acabou frustrada: depois de conferidas pela Secretaria-Geral da Mesa, não é mais possível retirar ou acrescentar apoios. Eram necessárias 171 assinaturas, mas 175 assinaram a favor.

A decisão dos parlamentares paranaenses gerou grande polêmica entre os eleitores e pode atingir o próprio presidente Jair Bolsonaro (PSL), já que Moro é seu ministro, ambos até então apoiados pelos três deputados paranaenses que endossaram o documento.

Diante da repercussão negativa pelas redes sociais, os parlamentares se manifestaram. Schiavinato diz que “não reconhece a assinatura no pedido de instalação de CPI para investigar Sergio Moro e membros da Lava Jato”. E disse que tomará as medidas cabíveis para providenciar a imediata retirada e apuração do fato. Afirmou que verificaria a assinatura no documento, contudo, a lista oficial no site da Câmara dos Deputados, no fim da tarde de ontem, mantinha o nome do deputado do oeste do Paraná.

A reportagem tentou insistentemente falar com Schiavinato ontem para saber se ela houve falsificação, mas ele não atendeu as ligações.

Já o deputado Evandro Roman, que também é pré-candidato a prefeito de Cascavel, reafirmou a assinatura para o prosseguimento da investigação. Em nota, após provocação popular, respondeu: “Penso que é hora de enfrentar a esquerda dentro do Parlamento e desmascarar essa gente que tanto mal fez ao País. Chega de se acovardar e ficar ouvindo discurso de que foram injustiçados e de que Lula é inocente. Vamos para a guerra. Querem CPI? Não tem problema. Vamos para luta!”

Veja o nome dos paranaenses que integram a lista de 175 assinaturas para a abertura da CPI da Lava Jato

GLEISI HOFFMANN (PT)

EVANDRO ROMAN (ex-PSD e futuro Patriotas)

ENIO VERRI (PT)

LEANDRE (PV)

RICARDO BARROS (PP)

SCHIAVINATO (PP)

ZECA DIRCEU (PT)

ALIEL MACHADO (PSB)