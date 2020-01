Dengue: Prefeitura de Capitão Leônidas Marques vai multar proprietários que não mantém os terrenos limpos

Reunião envolvendo diversos representantes das Secretarias Municipais, Câmara de Vereadores, Policia Civil, Defesa Civil, Igreja católica, entidades de Capitão Lêonidas Marques, discutiu a situação da dengue no município com o objetivo de achar alternativa para conter a infestação de mosquitos da dengue no município.

Na reunião, segundo o Prefeito Municipal Claudio Quadri, ficou definido que a partir de agora, os proprietários que não mantiverem os terrenos limpos por exemplo, estarão sendo notificados. Após a notificação, caso não ocorra a manutenção da área, será aplicada uma multa.