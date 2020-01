DENGUE – Ponte da Amizade passa por faxina geral

Instituições paraguaias se uniram para fazer nesta sexta-feira (17) uma limpeza na área da Ponte da Amizade, como parte da campanha “Juntos contra a dengue”. A iniciativa foi da regional de Alto Paraná da Secretaria Nacional de Turismo, com apoio do governo de Alto Paraná, Cruz Vermelha, Codeleste, bombeiros voluntários e outras instituições. A mobilização foi em apoio a outras ações que o governo do país está fazendo para frear a epidemia de dengue que atinge várias partes do Paraguai e já causou pelo menos dez mortes.

