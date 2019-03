Dengue mata mais dois no Paraná

Londrina – A Secretaria de Estado da Saúde confirmou duas mortes por dengue no Paraná. As informações constam no boletim epidemiológico divulgado nessa terça-feira (19). Os dois óbitos aconteceram entre 3 e 7 de março, em Londrina (17ª Regional de Saúde), área considerada de alta infestação, e estavam sob investigação.

As vítimas são dois homens. Um de 89 anos, sem comorbidades (problemas de saúde) registradas, e outro de 60 anos, com hipertensão arterial. Os dois casos são autóctones, ou seja, as pessoas foram contaminadas no próprio município onde moravam.

De acordo com o boletim, a forma grave da doença aparece em Londrina (seis casos), Foz do Iguaçu (três casos) e Sertanópolis (um caso). Em Londrina, a incidência está mais concentrada na zona sul da cidade, região muito populosa e que tem um alto índice de infestação do mosquito. Um dos óbitos é desta região e o outro da zona oeste da cidade.

“A dengue é uma doença preocupante e precisamos da ajuda da população para combatê-la. A Secretaria de Saúde, em parceria com os municípios, vem agindo sistematicamente. A nossa preocupação é que os casos da doença estão mais graves e muitos focos do mosquito estão nas residências. Portanto, essa luta contra o Aedes aegypti é de todos nós”, alerta o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto.

Números

O boletim divulgado ontem confirma 226 novos casos autóctones de dengue no Paraná. Na semana passada, a incidência no Estado era de 8,03 casos autóctones por 100 mil habitantes e nesta semana subiu para 10,5 para cada 100 mil habitantes.

No total, eram 896 casos de acordo com o boletim da semana passada e hoje são 1.122 casos, todos contraídos nos próprios municípios de residência. Se forem acrescentados os casos importados, de pessoas que foram contaminadas fora do município de origem, são 1.197 casos de dengue no Paraná.

O número de municípios com casos confirmados da doença subiu de 108 para 116. Na semana passada o boletim apontava 290 cidades com notificações. Nesta semana são 299.