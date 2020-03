Dengue bate recorde, com 1.838 novos casos por dia

Metade do oeste entra em epidemia; Paraná passa de 65 mil casos

Medianeira – Enquanto o mundo tenta sobreviver ao novo coronavírus, o Paraná continua perdendo para o mosquito transmissor da dengue. O Estado registrou novo recorde, com média de 1.838 novos casos confirmados por dia na última semana, passando para 65.524 confirmações, e subindo para 49 óbitos causados pela doença, 12 a mais que há uma semana. Mas esse número pode ser muito maior, pois Cascavel investiga uma morte por suspeita de dengue e Medianeira outros três casos ainda não anotados no boletim estadual. Se confirmados, apenas no oeste subirá para 12 óbitos.

Além dos 65.524 casos já confirmados (12.872 a mais que na semana anterior), há 157.472 notificações no Estado, registradas em 357 municípios.

Subiu para 147 o número de municípios em situação de epidemia, quando a incidência passa de 300 casos para cada 100 mil habitantes. Do oeste, são 29: Iracema do Oeste, Quatro Pontes, Guaíra, Nova Aurora, Braganey, Tupãssi, Ouro Verde do Oeste, Anahy, Pato Bragado, Assis Chateaubriand, Marechal Cândido Rondon, Jesuítas, São Miguel do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Palotina, Serranópolis do Iguaçu, Cafelândia, Medianeira, Iguatu, Santa Helena, Corbélia, Formosa do Oeste, Itaipulândia, Toledo, Santa Terezinha de Itaipu, Missal, Mercedes, Santa Izabel do Oeste e Maripá.

E mais 41 municípios no Paraná estão em situação de alerta.

Ações

“O governo do Estado segue em alerta e com várias ações de combate coordenadas pelo Comitê Intersetorial de Controle da Dengue no Paraná, mas nosso principal apelo é para que a população participe dessa luta e que a limpeza dos quintais e eliminação dos criadouros do mosquito faça parte da rotina de cada cidadão; 90% dos focos estão nos domicílios e dependemos da ajuda dos paranaenses para a redução da infestação”, afirma o secretário da Saúde, Beto Preto.

Dos 12 óbitos apresentados nessa semana, nove são do sexo feminino e três do masculino; a maioria idosos, com comorbidades.

Os óbitos por dengue confirmados nessa semana são: mulher de 97 anos residente em Alto Paraná portadora de insuficiência cardíaca; homem de 90 anos, de Marechal Cândido Rondon, com hipertensão; mulher de 83 anos, moradora de Ubiratã, portadora de hipertensão; mulher de 83 anos de Umuarama com cardiopatia; mulher de 81 anos de Nova Olímpia com hipertensão e diabetes; mulher de 79 anos de Paranavaí com insuficiência cardíaca; mulher de 77 anos de Barbosa Ferraz com hipertensão; mulher de 77 anos de Nova Londrina, com hipertensão; homem de 69 anos, de Colorado, também com quadro de hipertensão sistêmica; mulher de 50 anos moradora de Sarandi sem comorbidade associada; homem de 35 anos de Nova Londrina portador de doença autoimune, e uma menina de 9 anos de Barbosa Ferraz, sem doença pré-existente associada.

5ª morte

Em Medianeira, a Secretaria Municipal de Saúde investiga uma quinta morte que pode ter sido motivada pela dengue. O caso é de um homem de 31 anos, identificado como Mariel Almeida de Oliveira, que tinha comorbidades graves e que se intensificaram ao contrair a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypiti.

A morte está sendo tratada como suspeita de dengue e exames complementares foram realizados para confirmar.

Desde 6 de março o Município está em epidemia de dengue e até o último boletim recebido tinha mais de 431 casos confirmados, com mais de 1.125 notificados.

A Secretaria de Saúde e a Equipe de Vigilância Epidemiológica estão realizando diversas ações para intensificar os trabalhos de combate e prevenção.

Em Cascavel

A maior cidade do oeste, Cascavel caminha para nova epidemia de dengue. Em uma semana houve aumento de 48% no número de casos confirmados, chegando a 776. Outros 1.428 estão em análise, considerados suspeitos.

A Vigilância Epidemiológica está investigando o óbito de um paciente de 81 anos cuja suspeita é de que tenha sido causado por dengue. O exame está em análise no Lacen (Laboratório Central do Estado do Paraná).

Por isso as autoridades de saúde pedem que a população intensifique a limpeza dos quintais e elimine todos os possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, do zica vírus e da febre chikungunya.