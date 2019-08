Delegados prometem melhorias e delegacia

Em visita a Cascavel, o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Rockembach, e o delegado da DPI (Divisão Policial do Interior), Lanevilton Theodoro Moreira, anunciaram que a Delegacia Cidadã, que vai abrigar toda a estrutura da 15ª SDP, deve ser construída em 2020. “Já existem orçamento e projetos. Faltam questões burocráticas a serem resolvidas, mas a expectativa é de que em 2020 a população receba a nova estrutura”.

Melhorias com o reaparelhamento da Polícia Civil também foram anunciado. Até o fim do ano novas viaturas devem ser entregues e um concurso público será aberto.

Mudanças

Rockembach e Moreira se reuniram com os delegados locais para tratar de questões administrativas. De acordo com o que foi apurado pelo HojeNews, trata-se de possíveis mudanças que devem acontecer em relação a Lei do Abuso de Autoridade. Entre as principais orientações estão evitar a exposição da imagem dos presos. Uma entrada isolada e sem acesso da imprensa na 15ª SDP também teria sido combinada.