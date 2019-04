Delegado Júlio Mitsuo Fujiki assumirá a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra/PR

Guaíra/PR – Na próxima quinta-feira (25), em solenidade a ser realizada no auditório do campus da Universidade Paranaense (UNIPAR), nesta cidade, tomará posse como o novo chefe da Delegacia da Polícia Federal em Guaíra o Delegado Júlio Mitsuo Fujiki, substituindo Jonathan Klock.

Aos 57 anos de idade, Júlio é natural de São José dos Campos/SP e esteve lotado até recentemente na Superintendência da Polícia Federal em Palmas/TO.

Autoridades federais, estaduais e municipais, em especial as voltadas para a área de segurança, comparecerão ao evento que contará ainda com a participação de entidades civis, de amigos e de familiares.