Delegacia investiga tentativa de homicídio

A Delegacia de Homicídios de Cascavel investiga a tentativa de homicídio contra Diogo de Jesus Martins, 22 anos, registrada na madrugada de segunda-feira (5) na esquina das Ruas Limoeiro e Carvalho, no Conjunto Melissa, em Cascavel.

Testemunhas contaram que a Diogo estava em uma confraternização com amigos quando se desentendeu com um deles e foi esfaqueado. Diogo teve ferimentos no rosto, no abdômen e no braço. Ele foi encaminhado com risco de morte ao HU (Hospital Universitário), onde permanece internado.

O autor do crime fugiu.

Informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190 e 197.