Deflação. Cesta básica fica mais barata em outubro

Foz do Iguaçu – O IPC-Foz (Índice de Preços ao Consumidor de Foz do Iguaçu) referente aos produtos da cesta básica apresentou redução de 0,99% em outubro. Entre os itens com maior variação negativa destacam-se os pescados, com queda de 15,8%, e tubérculos, raízes e legumes, com diminuição de 14,6%.

O preço da cenoura continua em queda devido à elevada oferta e à produtividade do setor. A redução nos preços chegou a 24,6% no período. Já a cebola apresentou queda de 31,2% em outubro. A principal causa, de acordo com o boletim, foi a menor qualidade do bulbo no período de final de safra.

Se está mais barato comprar tubérculos e raízes, o consumidor deve ficar atento com o preço das frutas que, em média, aumentou 6,35% com relação a setembro. A grande vilã do mês foi a melancia que, nos pontos de venda de Foz do Iguaçu, ficou 41,6% mais cara. Os consumidores podem optar por comprar banana-maçã (-5,2%), banana-caturra (-4,6%) e laranja (-1,8%).

O preço das carnes em geral aumentou 2% no período, destacando-se a alta nos preços da costela, de 10,6%, e da carne de porco (10,3%).