Defesa Civil emite alerta de temporal para a região oeste

A Defesa Civil emitiu na tarde desta segunda-feira (2) um aviso de chuvas intensas para a região oeste com risco de raios, vendaval e chuva intensa.

Em Cascavel nesta segunda-feira as temperaturas variam entre 16ºC e 27ºC com probabilidade de 6mm de chuva.

De acordo com o boletim emitido pelo Simepar às15h55, a tarde se mostra com grande variação de nebulosidade e variação também nos eventos de chuva. O Sol divide espaço com episódios de chuva, que em algumas localidades tem intensidade mais forte e com raios. As chuvas são devido ao calor e grande disponibilidade de umidade no ambiente.

Veja a imagem dos radares e as chuvas deste momento sobre o estado:

Para esta terça-feira (3), a previsão segundo o Simepar fica entre 15ºC e 26ºC e o dia deve ficar parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas.