Decreto institui Ponto Facultativo na sexta-feira 21 de junho

Devido ao feriado do dia 20 de junho, quando se celebra o dia de Corpus Christi, o prefeito Cláudio Eberhard decretou Ponto Facultativo em todas as repartições públicas do município na sexta-feira (21).

Apesar do Ponto Facultativo, o Diário Oficial do Município e os serviços essenciais como coleta de lixo, limpeza pública, serviços de saúde, guarda patrimonial e outros que em razão dos serviços executados não admitem paralisação, deverão funcionar de acordo com o plantão determinado pelas respectivas Secretarias Municipais.

A Farmácia Municipal estará fechada na quinta (20) e na sexta-feira (21). No sábado (22) atenderá a população das 08h às 12h. A coleta de lixo orgânico funcionará normalmente, enquanto que a coleta de recicláveis não será realizada apenas no feriado de Corpus Christi. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, atenderá normalmente durante o feriado e o ponto facultativo.