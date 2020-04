Decreto define medidas para enfrentamento ao coronavírus no comércio de Palotina

A Acipa (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palotina), orienta sobre medidas estabelecidas em novo decreto publicado pela Prefeitura de Palotina que dizem respeito ao funcionamento do comércio nesta fase de enfrentamento à pandemia de coronavírus.

Pelo decreto ainda não podem funcionar casas noturnas, pubs, lounges, tabacarias, boates e similares; clubes, associações recreativas e afins; áreas comuns, playground, salões de festas, piscinas e academias em condomínios; cultos e atividades religiosas que envolvam aglomeração de pessoas; quadras esportivas e parquinhos.

Com restrições, foi autorizado o funcionamento de academias de ginástica, bares, sorveterias, lanchonetes, restaurantes, instituições financeiras, lotéricas, empreendimentos industriais, lojas de conveniência, Feira do Produtor.

O novo decreto estabelece ainda que todos os estabelecimentos que prestem atendimento presencial deverão manter à disposição do público álcool em gel 70º INPM, que deverá ser aplicado logo na entrada do local. As empresas precisam ainda adotar todas as medidas sanitárias pertinentes como forma de prevenção, em especial aquelas indicadas pelo Ministério da Saúde. Ficou definido também que a partir do dia 09 de abril, todos os estabelecimentos que prestem atendimento presencial são obrigados a fornecerem máscaras de proteção a seus funcionários, que deverão utilizá-las durante o atendimento.

Importante informar que o não cumprimento das medidas estabelecidas pelo decreto caracterizará infração à legislação municipal, estando os infratores sujeitos às penalidades e sanções aplicáveis e, no que couber, cassação de licença de funcionamento.

A Acipa integra o Gabinete de Crise criado para o enfrentamento ao Covid-19. Mais informações sobre as medidas podem ser obtidas pelos telefones (44) 99928-5927 ou 156 (Ouvidoria do Município), disponíveis no horário de expediente do Paço Municipal. Acesse o site da Acipa para ler a íntegra do decreto.

A Acipa orienta que para prevenção ao coronavírus é importante evitar aglomerações e manter cuidados com a higiene, lavando as mãos com água e sabão ou fazer uso de álcool em gel. A utilização de máscaras de proteção, como recomendado pelo Ministério da Saúde, também é fundamental.