Decreto de emergência: veja quais setores vão funcionar normalmente em Foz do Iguaçu

O decreto de situação de emergência em Foz do Iguaçu, publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (18), determina o funcionamento de apenas alguns segmentos, e traz também a relação de serviços que poderão funcionar normalmente.

Vão ficar abertos, em horários convencionais, serviços considerados essenciais:

– mercados e supermercados (a recomendação é que limitem a venda de mercadorias, para impedir a formação de estoque por parte do consumidor, prejudicando assim a coletividade)

– casas lotéricas

– instituições financeiras

– farmácias

– panificadoras

– postos de combustíveis

– distribuidoras de água e gás

– serviços funerários

– clínicas veterinárias.

Estes também podem funcionar:

Restaurantes também vão poder abrir. A única exigência é que precisarão manter, obrigatoriamente, o distanciamento de dois metros entre as mesas existentes no local.

Também devem funcionar as atividades essenciais relacionadas aos serviços de saúde público e privado e internação aos pacientes.

Serão mantidas as atividades dos demais serviços do setor privado de saúde que não envolvam aglomeração de pessoas, e cuja intervenção do profissional seja essencial.

A obrigação dos responsáveis por esses estabelecimentos é disponibilizar responsáveis na entrada e nas dependências para monitorar o cumprimento das normas de higiene.

Os shoppings não vão funcionar, mas alguns serviços internos podem ficar abertos: mercados, supermercados, casa lotéricas, caixa eletrônico 24h e posto de emissão de passaportes e atendimentos a estrangeiros da Delegacia da Polícia Federal. Pode haver mudança no horário de funcionamento.

Confira o que está proibido:

Festas de qualquer natureza estão proibidas, incluindo as festas familiares, por representarem aglomeração de pessoas, que é um risco para a disseminação do coronavírus.

Até mesmo a participação nos velórios terá que respeitar uma nova imposição: máximo de dez pessoas no ambiente, podendo ocorrer de forma alternada.

Atividades que não vão funcionar:

– Cinema, museus e teatro;

– serviços de organização de feiras, congressos, exposição e festas;

– clubes, associações recreativas, áreas comuns, piscinas e academias em condomínio;

– bares e praças de alimentação dos shoppings centers.