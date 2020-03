Cascavel tem 62 casos suspeitos de coronavírus

A Secretaria de Saúde emitiu na manhã desta quinta-feira (19), um novo boletim informando que Cascavel tem 62 casos suspeitos do novo coronavírus (covid-19). Nenhum caso foi confirmado ainda.

A novidade para o dia é que além dos 58 pacientes em isolamento domiciliar, quatro pessoas já completaram os 14 dias da doença e saíram de isolamento. Após esse período, os pacientes não apresentam mais risco de transmissão do covid-19.

Os testados ainda aguardam os resuldados do Lacen (Laboratório Central) do Paraná. No município já são sete casos descartados.