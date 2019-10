Decisão da Copa Oeste em Cascavel

Após quatro etapas disputadas nas cidades de Toledo, Céu Azul, Foz do Iguaçu e Palotina, caberá a Cascavel, neste fim de semana, apontar a equipe campeã da 20ª edição da Copa Oeste Juvenil de Voleibol Masculino, tradicional competição utilizada por oito municípios na preparação para os Jogos Oficiais do Estado e Campeonatos Estaduais.

A equipe de Foz do Iguaçu chega à etapa decisiva na liderança, com 44 pontos, e favorita para ficar com o título. É que somente uma improvável combinação de resultados tirará o troféu dos meninos comandados pelos técnicos Marcos Vinicius Dias Antunes e André Bellaguarda, já que Medianeira, na segunda posição, tem oito pontos a menos e Palotina, terceira colocada, está nove pontos distante.

A competição, que envolve a categoria 2003 (sub-16), será desenvolvida no ginásio de esportes do Colégio Estadual Castelo Branco, no Parque São Paulo. A programação será aberta amanhã (4) com São Miguel x Toledo. Anfitrião, o AABB/Cascavel estreará contra Medianeira, às 17h de sexta-feira. No dia seguinte, os duelos dos cascavelenses serão contra Céu Azul, às 11h30, e Foz do Iguaçu, às 16h.

As partidas finais serão disputadas no domingo (6), com as semifinais pela manhã, às 9h e às 10h, e a disputa pelo bronze e pelo ouro à tarde, às 13h e às 14h, respectivamente.

Etapa importante

Para o coordenador da etapa e técnico do time anfitrião, professor Dorival “Juca” Sesso Júnior, Cascavel deve apresentar disputas de elevada técnica, já que algumas equipes disputaram a fase final dos Jogos da Juventude da Divisão A, em Londrina, caso de Foz do Iguaçu, quinta colocada, e de Medianeira, que terminou como vice-campeã, além de cidades que usarão a Copa Oeste na preparação para fase final da Divisão B, que será mês que vem em Francisco Beltrão. “Já tivemos boas demonstrações nas etapas anteriores, com jogos equilibrados, e em Cascavel não deverá ser diferente. Além da preparação para as equipes, o título também virou um objetivo pela importância e pela história de duas décadas que a competição possui”, afirmou o treinador.

CLASSIFICAÇÃO GERAL

1º) Foz de Iguaçu 44 pontos

2º) Medianeira 36 pontos

3º) Palotina 35 pontos

4º) Toledo 32 pontos

5º) Guaíra 25 pontos

6º) Cascavel 20 pontos

7º) Céu Azul 15 pontos

8º) São Miguel 13 pontos