De volta para casa

Após três jogos seguidos e mais de 20 dias longe de casa, o Cascavel Futsal volta a atuar no Ginásio da Neva neste sábado, quando recebe o Blumenau/SC pela 6ª rodada da Liga Nacional. O duelo está marcado para as 19h, e os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente ao preço promocional de R$ 20. Na bilheteira os valores serão R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

Em sua jornada como visitante, a Serpente venceu em São José dos Pinhais, foi derrotada em Joinville (SC) e na última segunda-feira empatou em Marechal Cândido Rondon.

Com esses resultados, perdeu os 100% de aproveitamento no Paranaense e caiu para a penúltima colocação na Liga Nacional. Sem vencer há duas rodadas pela LNF, o time cascavelense encara o duelo deste fim de semana como decisivo, afinal, será o primeiro nesta edição contra um adversário que nunca disputou o título da competição – já enfrentou os campeões Corinthians, Pato, Joinville e Carlos Barbosa e o atual vice-campeão Atlântico.

Do outro lado, o Blumenau chega empolgado na Neva para o confronto com o penúltimo colocado da classificação, pois na última rodada conquistou sua primeira vitória na Liga ao vencer o lanterninha São José.

Novidades em quadra

Para este reencontro com a torcida, que nos jogos anteriores pela Liga lotou o Ginásio da Neva, o Cascavel Futsal terá novidades. Uma delas estará no banco de reservas. Trata-se do preparador físico Raphael Martins, que estava no Marechal e foi substituído por Márcio “Batuta” Ferreira, que estava no Cascavel.

Já para dentro de quadra, o técnico Cassiano Klein deve contar com o retorno do ala Éder. Ele se machucou no dia 1º abril, no jogo contra o Campo Mourão, e chegou a participar de alguns minutos contra o Carlos Barbosa, há 20 dias, mas sentiu um desconforto na coxa e ficou fora dos últimos quatro compromissos do Tricolor.

Já o ala Wilsinho, que ainda não estreou pela Serpente, está recuperado da cirurgia que fez no joelho e treinou com o grupo durante a semana. Ele terminou o tratamento na cidade de Maringá e já começou sua segunda pré-temporada do ano, agora com o novo preparador físico da equipe, Raphael Martins, mas ainda não deverá opção neste fim de semana.